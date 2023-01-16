Раскрыта стратегия Японии по сдерживанию Китая

Помимо действующего альянса с США, власти Японии ищут союзников из других стран "Большой семерки" для военного сдерживания Китая. Стратегию Токио по этому вопросу раскрыло агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе турне по странам G7 заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неделимы. Он также подписал соглашение о взаимном доступе войск со своим британским коллегой Риши Сунаком и договорился с главой кабмина Италии Джорджей Мелони об улучшении связей в сфере обороны.

Старший научный сотрудник отдела обороны и стратегии Индо-Тихоокеанского региона в Международном институте стратегических исследований Сингапура Юэн Грэм отметил, что Токио не может полностью полагаться на Вашингтон по политическим причинам. По его словам, Япония опасается, что к власти в США может прийти менее сговорчивый лидер.