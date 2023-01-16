Найден черный ящик разбившегося в Непале самолета

Черный ящик разбившегося в Непале пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines обнаружен. Об этом в понедельник сообщается в Twitter агентства ANI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Найден черный ящик разбившегося самолета", - говорится в сообщении со ссылкой на слова представителя аэропорта Катманду.

Следовавший рейсом Катманду - Покхара турбовинтовой среднемагистральный самолет АTR 72 производства франко-итальянского концерна ATR потерпел крушение 15 января при заходе на посадку в международный аэропорт Покхара. На борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа, все они погибли. Среди них были 53 гражданина Непала и 15 иностранцев, в том числе 4 россиянина.