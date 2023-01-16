Запасы газа в подземных хранилищах ЕС находятся на историческом максимуме

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы находятся на историческом максимуме для этого времени года и составляют чуть меньше 82%. При этом отбор из ПХГ растет на фоне грядущего похолодания до климатической нормы во многих странах Евросоюза на предстоящей неделе, хотя и остается минимальным за многие годы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 14 января, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 253 млн куб. м (минимальный показатель с 2012 года), в то время как закачка в них - 59 млн куб. м. Закачка газа Европой в хранилища растеряла рекордные темпы прошлого месяца и сейчас оказывается ниже отбора, который будет расти на этой неделе из-за похолодания.

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 19,1 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 62 день с момента достижения максимума их заполнения уже на 12,6% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 81,7% (на 19 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 88,47 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

На предстоящей неделе в Европе прогнозируется значительное похолодание. Температуры почти во всех странах ЕС опустятся до климатической нормы для середины января, а в некоторых и вовсе станут минусовыми. При этом средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС с начала месяца остается очень высокой и превышает 26%. А 1 января она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения - 34,7%.

В то же время Европа вновь наращивает поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему. Средняя цена закупки газа в январе упала до $771 за тысячу куб. м. А 5 января стоимость февральского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах и вовсе опускалась ниже $700 впервые с сентября 2021 года. Однако трудностей Европе добавит временное прекращение поставок газа с голландского СПГ-терминала в Эмсхавене до 30 января из-за технических проблем у поставщика энергии. Этот терминал для приема СПГ был открыт в 2022 году в целях сокращения зависимости от природного газа из РФ. Его мощность составляет 8 млрд куб. м газа в год.