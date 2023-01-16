Аэропорт Багдада приостановил работу

Международный аэропорт иракской столицы приостановил в понедельник утром работу из-за плохих погодных условий. Об этом говорится в сообщении администрации воздушной гавани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Доводим до сведения пассажиров и авиакомпаний, работающих в аэропорту, что авиасообщение приостановлено из-за погодных условий и видимости менее 100 метров", - приводит иракский телеканал Alsumaria заявление администрации.