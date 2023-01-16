https://news.day.az/world/1528841.html Аэропорт Багдада приостановил работу - ПРИЧИНА
Аэропорт Багдада приостановил работу - ПРИЧИНА
Международный аэропорт иракской столицы приостановил в понедельник утром работу из-за плохих погодных условий. Об этом говорится в сообщении администрации воздушной гавани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Доводим до сведения пассажиров и авиакомпаний, работающих в аэропорту, что авиасообщение приостановлено из-за погодных условий и видимости менее 100 метров", - приводит иракский телеканал Alsumaria заявление администрации.
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