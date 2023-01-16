https://news.day.az/world/1528848.html В Милане экоактивисты облили композицию L.O.V.Е краской - ВИДЕО
В Милане экоактивисты облили композицию L.O.V.Е краской - ВИДЕО
Экоактивисты облили краской инсталляцию в Милане, сообщает агентство ANSA со ссылкой на полицию. Композиция L.O.V.E художника Маурицио Каттелана находится возле здания биржи, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, люди также развернули плакат с фразой: "Прекратите субсидирование ископаемых". Демонстрантов доставили в полицейский участок. Движение активистов привлекает внимание к изменению климата.
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