В Непале завершили спасательную операцию после авиакатастрофы

Спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале завершена, выживших не обнаружено.

Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя директора управления гражданской авиации страны Санджая Кумара, передает Day.Az.

Судмедэксперты работают над установлением личностей погибших, добавил Кумар. Также представитель управления отметил, что специалисты на месте крушения авиалайнера обнаружили два черных ящика. Самописцы были переданы следователям, они проведут проверку.