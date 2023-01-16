В Чехии зафиксировали рекордную температуру вохдуха

Температура воздуха в 12,2 градуса зафиксирована в воскресенье в Чехии. Это рекордный показатель для 15 января за почти трехсотлетнюю историю наблюдения за погодой в стране. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство CTK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Столь высокая для середины января температура воздуха была зарегистрирована в районе города Ческе-Будеевице в Южной Чехии. Необычное потепление было отмечено во многих регионах - рекордная температура была зафиксирована на 55 из 162 метеорологических станций, действующих в республике.

В Праге также был отмечен температурный рекорд. Ртутный столбик термометра в столице республики поднялся до 11,5 градуса. Это на 0,3 градуса больше прежнего исторического максимума для этой даты от 1796 года, когда было зафиксировано 11,2 градуса.

Между тем в ближайшие дни в Чехии ожидается значительное похолодание. Ртутный столбик термометра, согласно прогнозам метеорологов, опустится ниже нуля. Погодные изменения будут сопровождать снегопады. В горных районах республики возрастет угроза схода снежных лавин.