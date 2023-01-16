Бедные беднеют, богатые богатеют

Две трети вновь накопленных с 2020 года личных богатств в мире приходятся всего на 1% населения планеты, или самых состоятельных людей. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 2020 года на 1% наиболее богатых людей мира пришлось 63% всех новых личных накоплений ($26 трлн). 99% остального населения планеты досталось только $16 трлн (37%)", - говорится в документе, приуроченном к открытию Всемирного экономического форума в Давосе.

Рост цен на еду и энергоносители в 2022 году также сыграл на руку богатейшим людям мира. Их доход, полученный от акций 95 корпораций, действующих в продовольственной и энергетической сферах, составил $257 млрд. Состояние индийского угольного магната Гаутама Адани за 2022 год увеличилось на $42 млрд. На этом фоне 1,7 млрд рабочих живут в странах, где увеличение заработной платы не поспевает за темпами роста инфляции.

"В то время как простые люди ежедневно экономят на самом необходимом, включая еду, сверхбогатые превзошли даже свои самые смелые мечты. Как показали первые два года этого десятилетия, оно может стать лучшим временем для миллиардеров", - отмечает исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бучер.

Для борьбы с неравенством Oxfam призывает к систематическому широкомасштабному увеличению налогообложения сверхбогатых людей. По их данным, введение хотя бы 5-процентного дополнительного налога на состояние миллиардеров и мультимиллионеров позволит избавить от нищеты 2 млрд людей.