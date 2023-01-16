В Италии задержали главу мафии

Карабинеры в Италии арестовали мафиозо Маттео Мессину Денаро, предполагаемого босса сицилийской мафии "Коза ностра", который 30 лет был в бегах. Об этом сообщает итальянское издание ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Расследование, приведшее к задержанию Денаро, курировалось прокурором Палермо и его заместителем. Денаро арестовали в частной клинике Ла Маддалена, куда он отправился на лечение.

Маттео Мессина Денаро является одним из самых могущественных мафиози в итальянской мафии. Он скрывался от правосудия 30 лет, с 1993 года.

В 2020 году суд присяжных сицилийского города Кальтаниссетта заочно приговорил Денаро к пожизненному тюремному заключению.

Отмечается, что для вынесения приговора судьям понадобилось свыше 13 часов. Денаро получил срок за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино и восьми охранявших их полицейских в Сицилии в 1992 году.