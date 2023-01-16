ЕС вложит около 350 млрд евро в продукцию для получения зеленой энергии

Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз вложит около €350 млрд в производство промышленной продукции для получения зеленой энергии. Об этом он сообщил газете El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, эта сумма составит около 2% от ВВП ЕС.

Он добавил, что страны ЕС "становятся сильнее, когда объединяют ресурсы".