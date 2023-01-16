В Иране из тюрем освобождены около тысячи женщин

В Иране на свободу вышли 975 женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал глава судебной власти Ирана Гуламхусейн Мохсини Эжейи.

По его словам, по случаю дня рождения дочери пророка Мухаммеда Фатимы 6 тысяч женщин на время были отпущены домой.

Он также добавил, что в 15 провинциях страны освобождены 502 заключенных, наказания свыше 4 тысяч осужденных смягчены.

Эжейи отметил, что за последний месяц были освобождены более 4 тысяч осужденных.