https://news.day.az/world/1528900.html Массовое отравление школьников в Иране
Массовое отравление школьников в Иране
В иранской провинции Ардебиль 30 школьников отравились угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Центре неотложной медицинской помощи провинции Ардебиль.
По имеющейся информации, 30 учащихся школы Фарзанган в Ардебиле отравились угарным газом.
Школьники госпитализированы.
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