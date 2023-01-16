Массовое отравление школьников в Иране
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В иранской провинции Ардебиль 30 школьников отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Центре неотложной медицинской помощи провинции Ардебиль.

По имеющейся информации, 30 учащихся школы Фарзанган в Ардебиле отравились угарным газом.

Школьники госпитализированы.