https://news.day.az/world/1528939.html Стрельба у церкви в Лондоне: подозреваемый задержан - ВИДЕО
Стрельба у церкви в Лондоне: подозреваемый задержан - ВИДЕО
В результате стрельбы в центре Лондона в субботу были ранены двое детей и четыре женщины. Самые серьезные травмы получила семилетняя девочка, угроза жизни пока сохраняется, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Подозреваемый был задержан вечером в воскресенье. Полиция призвала общественность помочь следствию.
Как сообщает полиция, стрелок открыл огонь из проезжающей машины близ католической церкви в районе Юстон. В этот момент там только завершилась мемориальная служба, на которой присутствовали более 300 человек.
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