В Китае семья воссоединилась после трехлетней разлуки из-за коронавируса

В Китае семья воссоединилась после трехлетней разлуки, вызванной COVID-19, пишет Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

54-летняя медсестра из Сингапура Чу Вэньхун до пандемии коронавируса летала к семье в Шанхай не реже одного раза в год. Последний раз она виделась с родственниками в ноябре 2019 года, за месяц до того, как был обнаружен первый пациент с COVID-19.

В конце декабря Чу купила билет, чтобы отправиться домой после того, как в Китае объявили об отмене карантина для всех прибывающих путешественников с 8 января.

"Наконец-то я могу вернуться. Я долго ждала этого дня", - прокомментировала Вэньхунь.

Правда, женщине пришлось раскошелиться: она заплатила $2264 за билет в один конец до Шанхая, тогда как поездка туда-обратно до пандемии стоила около $600.

"Я так счастлива, потому что ждала этого целых три года. Больше всего я хочу увидеть свою мать", - поделилась медсестра.

На прошлой неделе Чу благополучно приземлилась в Шанхае и смогла обнять родных. Мать женщины тоже рада, что долгожданная встреча наконец-то состоялась.

"Теперь, когда я вижу ее вживую, на душе становится легче", - прокомментировала пенсионерка.