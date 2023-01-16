В Европе назвали срок начала совместных закупок газа

Евросоюз намерен начать совместные закупки газа уже весной этого года.

Об этом сообщил в понедельник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на первом заседании Энергетической платформы ЕС, которая создана для подготовки совместных закупок странами сообщества сжиженного природного газа с целью прекращения конкуренции между государствами Евросоюза и снижения цен на него, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ЕС запустит совместные закупки газа задолго до лета", - заявил он, подчеркнув, что Еврокомиссия намерена в начале весны опубликовать общие потребности сообщества в газе на этот год.