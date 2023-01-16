https://news.day.az/world/1528986.html В Европе назвали срок начала совместных закупок газа
В Европе назвали срок начала совместных закупок газа
Евросоюз намерен начать совместные закупки газа уже весной этого года.
Об этом сообщил в понедельник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на первом заседании Энергетической платформы ЕС, которая создана для подготовки совместных закупок странами сообщества сжиженного природного газа с целью прекращения конкуренции между государствами Евросоюза и снижения цен на него, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"ЕС запустит совместные закупки газа задолго до лета", - заявил он, подчеркнув, что Еврокомиссия намерена в начале весны опубликовать общие потребности сообщества в газе на этот год.
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