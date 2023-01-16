Глава Equinor о счетах на электричество в Европе

Глава норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль считает, что в ближайшем будущем счета на газ и электричество в странах Европы не вернутся к уровню, который наблюдался до пандемии, и останутся высокими из-за перестройки европейской энергетической системы. Об этом он заявил в понедельник в интервью вещательной корпорации Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению Опедаля, в Европе после фактического прекращения импорта газа из России происходит трансформация энергетической системы, которая потребует существенных затрат и создаст дополнительную нагрузку на домохозяйства. "Этот процесс потребует больших инвестиций, которые нужно будет финансировать, поэтому я предполагаю, что счета на электроэнергию будут немного выше, чем в прошлом, но не такими изменчивыми, как в настоящее время", - отметил он.

По данным Би-би-си, до 2020 года средний годовой счет на электроэнергию для британских домохозяйств составлял порядка £1,3 тыс. В настоящее время этот показатель равен от £2,5 тыс. до 3 тыс. в год с учетом субсидий от властей Соединенного Королевства.

Глава Equinor также призвал европейцев "не относиться к энергии так, как к чему-то, что имеется в изобилии". "В прошлом у нас было много более дешевой энергии, и мы, вероятно, тратили ее впустую, поэтому важно убедиться, что сейчас мы осуществляем правильные инвестиции", - подчеркнул эксперт.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля прошлого года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок газа Россией и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива государствами сообщества на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.