Военная техника ВС США прибыла в Данию

Транспортный корабль ARC Independence с военной техникой для американских подразделений прибыл в понедельник в порт Орхус в Дании. Об этом сообщили Вооруженные силы Дании в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В порту Орхуса находятся около 600 единиц военной техники 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США с корабля ARC Independence", - говорится в сообщении.

"В настоящее время армия США разгружает технику из боевой группы 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, базирующейся в Форт-Худе, штат Техас. Оборудование включает колесные и гусеничные машины, а также контейнеры, которые будут использоваться для ротации подразделений в рамках операции Atlantic Resolve", - сообщается в пресс-релизе ВС Дании

Отмечается, что операция Atlantic Resolve направлена на укрепление американского военного присутствия в Европе.