Венгрия и Россия нашли новый маршрут поставок топлива для АЭС

Венгрия и Россия наладили новый маршрут поставок ядерного топлива для АЭС "Пакш" через Болгарию и Румынию в обход Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в понедельник на пресс-конференции в Софии после встречи со своим болгарским коллегой Николаем Милковым,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сийярто напомнил, что из-за конфликта в Украине поставлять российское топливо на станцию в Пакше по железной дороге через украинскую территорию в 2022 году стало невозможно. В связи с этим несколько раз топливо перевозили туда на самолете через воздушное пространство Беларуси, Польши и Словакии с разрешения руководства Евросоюза, которое сделало исключение из своих запретов. В конце концов, сказал Сийярто, "был найден новый маршрут для перевозки ядерного топлива из России в Венгрию через Болгарию и Румынию". "С декабря прошлого года ядерное топливо, необходимое для работы атомной электростанции в Венгрии, быстро поступает из России через Болгарию и Румынию по железной дороге", - уточнил глава МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook. В Болгарию топливо доставляют из России на борту грузового судна по Черному морю.

АЭС "Пакш" обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, построенной на берегу Дуная, в 100 км к югу от Будапешта, по советским технологиям, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Как ранее заявлял Сийярто, Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Правительство Венгрии рассчитывает, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.