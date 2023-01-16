В Румынии нашли обломок ракеты

В румынском уезде Констанца на берегу Черного моря был обнаружен обломок ракеты, сообщает агентство Agerpres, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Саперы, изучив обломок, пришли к выводу, что это часть ракетного ускорителя. Он был найден на береговой линии между населенными пунктами Перибоиной и Сэчеле и передан в Минобороны страны для экспертизы. Специалисты установили, что фрагмент не представлял угрозы для местных жителей.