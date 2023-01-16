В Германии призвали продолжать экономить энергию

Германии необходимо продолжать экономить энергию, чтобы подготовиться к весне и лету. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек на конференции газеты Handelsblat, прошедшей 16 январе в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Этой зимой мы не допустим, чтобы хранилища опустели, но нужно подготовиться к весне и лету. Именно поэтому не могу в очередной раз не выступить с призывом сокращать энергопотребление", - сообщил министр, добавив, что сейчас в стране хорошие запасы газа.

По словам Хабека, в начале декабря, когда температура опускалась ниже нуля градусов, граждане страны ежедневно потребляли 1% от накопленных запасов газа. В настоящий же момент газохранилища ФРГ заполнены на 90,4%.

Такая динамика позволяет рассчитывать на заполненные газохранилища в следующем году, резюмировал министр.