Европа начала готовиться к отказу от российского дизельного топлива

Трейдеры из Европы спешат закупить российское дизельное топливо до момента вступления в силу эмбарго на него, что случится 5 февраля. В январе импорт достиг 770 тысяч баррелей в сутки, что стало максимумом с марта прошлого года. Об этом ссылкой на данные Vortexa сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким же образом европейские компании начинали готовиться к нефтяному эмбарго, которое вступило в силу 5 декабря прошлого года. Однако в данном случае найти замену российскому топливу может оказаться немного сложнее.

Европа ожидает, что решить проблему помогут поставки из Китая, увеличившего квоту на экспорт топлива почти на 50 процентов по сравнению с показателем годовой давности. В январе-июне поставки китайского дизельного топлива могут достигать 400-600 тысяч баррелей в сутки, отмечают эксперты. При этом понятно, что для производства топлива будет использоваться в том числе российская нефть, закупки которой Китай увеличивает в последнее время.