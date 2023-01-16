Кыргызстан ограничил вывоз наличной валюты

Кабинет министров Кыргызстана ввел временное ограничение на вывоз из страны наличной иностранной валюты, заявила пресс-служба правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь для нерезидентов и иностранных граждан установлен лимит в 5000 долларов наличными. Для резидентов и граждан республики ограничение менее жесткое - можно беспрепятственно вывозить до 10 тысяч долларов наличными, а если сумма оказывается больше, то взимается платеж в размере 10 процентов от той ее части, что превышает порог.

В правительстве меру объяснили необходимостью обеспечить финансово-экономическую безопасность, стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке, а также защитить национальные интересы. Пограничной службе и Государственной таможенной службе страны поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение вывоза наличных долларов.