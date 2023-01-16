Щелчок по носу Маргарите Симоньян от Facebook

Facebook закрыл страницу "RT на русском", главным редактором которого является армянская пропагандистка Маргарита Симоньян. Страница недоступна для подписчиков и пропала из поисковой выдачи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, причина блокировки в настоящее время неизвестна.