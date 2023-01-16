https://news.day.az/world/1529029.html Щелчок по носу Маргарите Симоньян от Facebook
Щелчок по носу Маргарите Симоньян от Facebook
Facebook закрыл страницу "RT на русском", главным редактором которого является армянская пропагандистка Маргарита Симоньян. Страница недоступна для подписчиков и пропала из поисковой выдачи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, причина блокировки в настоящее время неизвестна.
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