В Давосе открылся Всемирный экономический форум

Официальное открытие пятьдесят третьего заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ) состоялось в понедельник, 16 января, в швейцарском Давосе. Как передает Day.Az, трансляция церемонии велась на сайте форума.

На открытии ВЭФ выступил его основатель, Клаус Шваб, подчеркнувший значимость форума как площадки, объединяющей все заинтересованные стороны. "Я думаю, что необходимо иметь платформу, в которой участвуют все заинтересованные стороны глобального общества: правительства, бизнес, гражданское общество, молодое поколение", - указал Шваб. Во время своей речи он также выразил надежду, что участники форума сумеют найти пути решения существующих кризисов.

Форум завершится 20 января, его девиз в этом году - "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Всего, по подсчетам организаторов, на мероприятии соберется рекордное количество участников - более 2,7 тысячи человек. Российская делегация присутствовать не будет.