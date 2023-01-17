В мире увеличился дефицит рабочих мест

Эксперты Международной организации труда (МОТ) опубликовали доклад, из которого следует, что в 2022 году дефицит рабочих мест составил 473 млн, то есть на 33 млн больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az, исследование размещено на сайте организации.

Отмечается, что данные приведены с новым показателем, включающим как официально безработных, так и тех, кто хотел бы работать, но не может искать место по личным причинам, из-за разочарования в предложениях или невозможности переобучения.

Согласно документу, 205 млн из 473 - безработные. При этом такое число может увеличиться на еще 3 млн человек, тогда как рост занятости может замедлиться в два раза с 2% в 2022 до 1% в 2023 году в связи с глобальным спадом экономики.