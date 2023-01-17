В Таиланде зафиксировали сильное загрязнение воздуха

Загрязнение воздуха в нескольких районах Таиланда во вторник в несколько раз превысило допустимый уровень. Об этом свидетельствуют данные мониторинга World's Air Pollution, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В семи районах страны индекс качества воздуха был повышен до фиолетового уровня (очень нездоровый). При норме 50 пунктов он составляет от 201 до 268, то есть может оказывать негативное влияние на здоровье людей. Дети и люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, должны ограничить продолжительность пребывания на открытом воздухе.

В 20 районах Бангкока и соседних провинций индекс повышен до красного уровня (нездоровый) и составляет от 151 до 196 пунктов.

Показатель качества воздуха в целом по Таиланду в среднем составляет 176 пунктов, по Бангкоку - 104. По состоянию на 08:50 по местному времени королевство, по информации World's Air Pollution, занимает 13-е место в списке стран с самым низким качеством воздуха. На первых трех строчках рейтинга расположены Катар, Индия и Буркина-Фасо.