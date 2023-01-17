Население Китая сократилось

Население Китая в 2022 году сократилось до 1,411 млрд человек, что на 850 тыс. жителей меньше, чем на конец 2021 года, говорится в данных государственного статистического бюро КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным местной прессы, сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет.

В 2022 году родились 9,56 млн человек, умерли 10,41 млн.

По итогам минувшего года коэффициент соотношения полов составляет 104,69, то есть на 100 женщин приходится почти 105 мужчин. Их в стране 722,06 млн, женщин - 689,69 млн.