В феврале в Англии пройдут массовые забастовки медсестер, требующих повышения зарплат. О предстоящих акциях сообщается на сайте Королевского колледжа медсестринского дела, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что демонстрации запланированы на 6 и 7 февраля, длительность каждой из них составит 12 часов. Предварительно, к акции присоединятся представители 73 ассоциаций Национальной службы здравоохранения. На последней акции, прошедшей в декабре, участие приняли только 55 ассоциаций.