https://news.day.az/world/1529076.html В Таиланде взорвался нефтяной танкер - ВИДЕО
В Таиланде взорвался нефтяной танкер - ВИДЕО
В Таиланде на реке Мае Клонг в районе Муанг загорелся и взорвался нефтяной танкер, восемь рабочих пропали без вести. Об этом сообщает Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Обращение о взрыве на борту танкера Smooth Sea 22 поступило в полицию около 9:17 утра. Отмечается, что танкер проходил регулярное техническое обслуживание на верфи, и его баки были пусты.
"Взрыв был слышен и ощущался в радиусе нескольких километров. В домах выбиты оконные стекла. Примерно через час в Морском департаменте сообщили, что пожар на судне взят под контроль", - рассказали в газете.
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