https://news.day.az/world/1529080.html Митинг иранцев возле здания Европарламента в Страсбурге - ВИДЕО
Митинг иранцев возле здания Европарламента в Страсбурге - ВИДЕО
Около 12 тысяч иранцев со всей Европы собрались в понедельник на митинг возле здания Европарламента в Страсбурге. Требовали объявить стоящий у власти КСИР террористической организацией. С обращением к демонстрантам обратился глава Европарламента Метсола.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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