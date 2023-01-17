Митинг иранцев возле здания Европарламента в Страсбурге
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Около 12 тысяч иранцев со всей Европы собрались в понедельник на митинг возле здания Европарламента в Страсбурге. Требовали объявить стоящий у власти КСИР террористической организацией. С обращением к демонстрантам обратился глава Европарламента Метсола.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.