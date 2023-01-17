Глава Минфина ФРГ призвал страны ЕС заключить торговое соглашение с США

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал страны Евросоюза заключить соглашение о создании зоны свободной торговли с США. Глава минфина ФРГ написал об этом в понедельник в авторской статье для газеты Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Особенно после [вступления в силу] американского Закона о снижении инфляции нам еще более срочно нужна новая попытка [заключения] торгового соглашения с США. Ратификация соглашения о свободной торговле CETA с Канадой могла быть только началом инициативы по расширению свободной торговли", - отметил Линднер.

Принятый летом в США закон о снижении инфляции предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, данный закон может привести к новой трансатлантической коммерческой войне. Ранее во время визита в Вашингтон президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что протекционистские планы США по субсидированию американских компаний в рамках Акта о снижении инфляции "угрожают расколоть Запад". С критикой этого закона выступил и канцлер Германии Олаф Шольц.

Соглашение между Канадой и ЕС о создании зоны свободной торговли было подписано 30 октября 2016 года на саммите ЕС - Канада в Брюсселе. Документ предполагает отмену 99% таможенных пошлин между сторонами и предусматривает режим предварительного действия, что позволит ввести его в силу еще до ратификации парламентами всех стран ЕС и Канады. Европарламент утвердил договоренность по CETA 15 февраля 2017 года. На данный момент его ратифицировали более половины стран ЕС.