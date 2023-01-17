Индия и Египет проведут первые в истории военные учения спецназа

Индия и Египет намерены провести первые в истории двух стран совместные учения, в которых будут задействованы силы специального назначения. Об этом сообщает посол Египта в Индии Ваэль Хамед, передает информационное агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам посла, маневры пройдут на территории штата Раджастхан в городах Удайпур, Джайпур и Джодхпур.

"Мы впервые проведем совместные военные учения со спецназом Египта и Индии в Удайпуре, Джайпуре и Джодхпуре. И мы расширяем наше оборонное сотрудничество не только на совместные учения ВВС и ВМФ, но и в силах специального назначения", - приводит издание слова Хамеда.

Совместные военно-морские учения Индии и Египта прошли 5 сентября 2021 года в Средиземном море. Они включали в себя операции по перехвату судов в море, перевозку грузов с помощью вертолетов между кораблям двух стран, а также учения по восстановлению техники.