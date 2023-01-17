Огненный ад во Франции: горит и взрывается склад

Во французском Гран-Куроне загорелся склад с литиевыми батареями. Огненный столб поднимается над предприятием. Как пишет Life Shot, ситуация напоминает "огненный ад", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пожарные прибыли на место. Они пытаются локализовать пламя. Но пока безуспешно. Оно перекинулось на соседний ангар, где хранится около 70 тыс. автомобильных шин.

Общая площадь возгорания составляет около 12 тыс. кв. м.

Литий при горении может быть токсичен.

На данный момент сведений о пострадавших нет.