В Европе запасы газа в подземных хранилищах находятся на историческом максимуме

В Европе запасы природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) находятся на историческом максимуме, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az.

Отмечается, что ежедневный отбор идет на стабильном уровне и составил на 15 января 263 млн куб. м. При этом закачка составила 49 млн куб. м. Рост отбора связан с приближающимися холодами.

На данный момент, ПХГ Европы заполнены на 81,49%, что на 19,32% выше, чем в среднем за последние пять лет.

В "Газпроме" отмечают, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ Европы не гарантируют странам ЕС надежное прохождение осенне-зимнего периода. Впереди - мощное похолодание, вплоть до минусовых температур, и отбор газа должен значительно увеличиться.