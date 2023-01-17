Аномальные морозы оставили без газа и тепла жителей Узбекистана

В некоторых районах Ташкента аномальное для страны похолодание привело к аварийным отключениям отопления, газа и света. В результате многие вынуждены переезжать из квартир в гостиницы или готовить еду под открытым небом. Здесь же разводят костры, чтобы согреться, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Жуткие кадры, в прямом смысле леденящие кровь, сейчас публикуют в Сети сами жители Узбекистана. Например, на холоде прямо во время движения окоченел бродячий кот. А к местным врачам обратился мужчина, у которого пальцы буквально окаменели от мороза.

Низких температур также не выдерживают высоковольтные линии. Подстанции взрываются от перегрузок.