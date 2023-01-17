В еврозоне прогнозируют сдержанный рост экономики до конца 2023 года

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в понедельник сообщил, что в еврозоне "сохраняются ожидания сдержанного роста" экономики до конца текущего года. Его слова приводит агентство ANSA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Конфликт в Украине "продолжает омрачать перспективы", отметил еврокомиссар. "Хотя высокий уровень запасов и снижение спроса способствовали снижению цен на энергоносители, кризис еще далек от завершения", - подчеркнул Джентилони.

В конце декабря газета Financial Times со ссылкой на экономистов сообщила, что энергетический кризис вызовет дальнейший спад в экономике еврозоны в 2023 году. По их мнению, высокая инфляция и дефицит энергоресурсов спровоцируют дальнейшее сокращение производства и ухудшение ситуации на рынке труда.

Таким образом, экономика еврозоны сократится на 0,01% в 2023 году, притом что Еврокомиссия и Европейский центральный банк прогнозировали ее рост на 0,3% и 0,5% соответственно. Согласно оценкам экспертов, цены в среднем вырастут более чем на 6% в этом году и почти на 2,7% в 2024-м, а уровень безработицы увеличится с 6,5% до 7,1% до конца 2023 года.