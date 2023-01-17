В Германии назначили нового министра обороны

Представитель СДПГ Борис Писториус станет новым министром обороны ФРГ, сообщает Reuters со ссылкой на источники в партии, передает Day.Az.

Эту информацию подтверждает и издание Spiegel. Писториус - это не только соратник канцлера Германии Олафа Шольца по СДПГ, но и глава МВД Нижней Саксонии.