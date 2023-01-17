https://news.day.az/world/1529173.html В Германии назначили нового министра обороны
В Германии назначили нового министра обороны
Представитель СДПГ Борис Писториус станет новым министром обороны ФРГ, сообщает Reuters со ссылкой на источники в партии, передает Day.Az.
Эту информацию подтверждает и издание Spiegel. Писториус - это не только соратник канцлера Германии Олафа Шольца по СДПГ, но и глава МВД Нижней Саксонии.
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