В Гондурасе предложили создать организацию стран-экспортеров кофе

Руководство Гондураса предложит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе создать организацию, в которую войдут страны-экспортеры кофе, и считает, что это будет способствовать справедливому ценообразованию на мировых рынках. Об этом в понедельник сообщила президент страны Сиомара Кастро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, от имени производителей мы предложим создать Организацию стран-экспортеров кофе и таким образом конкурировать на мировых рынках по справедливым ценам", - написала политик на своей странице в Twitter.

Гондурас является крупнейшим производителем кофе в Центральной Америке и третьим в Латинской Америке, уступая по объемам Бразилии и Колумбии. В секторе производства кофе в стране создано более 1 млн рабочих мест. По официальным данным, экспортный объем урожая 2021-2022 годов составил более 280 тыс. тонн.

Форум в Давосе проходит с 16 по 20 января. Представители более 100 стран, в том числе свыше 50 глав государств и правительств, обсудят пути решения продовольственного, энергетического и иных кризисов, с которыми столкнулся мир. Внимание будет уделено, в том числе проблеме изменения климата.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около 1 тыс. крупных компаний и организаций.