В Нидерландах задержан один из бывших руководителей службы безопасности ИГ

В Нидерландах задержан 37-летний мужчина, который, как предполагается, занимал важные должности в террористических организациях "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Нидерландов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным следствия, подозреваемый попросил убежища в стране в 2019 году, получил одобрение и с 2020 года проживал в деревне Аркел на юге страны. Мужчина руководил службой безопасности "Исламского государства" в 2015-2018 годах, а два года до этого - в "Джебхат ан-Нусра". Первичная явка задержанного назначена на 20 января.