В США создали программу помощи по уходу за детьми военнослужащих

В американском штате Кентукки заработала программа поддержки семей военнослужащих, которая предполагает оплату ухода за детьми военных. Об этом сообщает The Lexington Herald, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам губернатора штата Энди Бешира, Кентукки получил федеральное одобрение инициативы предоставить семьям военнослужащих качественный уход за детьми в рамках программы "Уход за детьми в военном районе - ПЛЮС".

Действия программы распространяются на тех военных, которые служат в частях без социальной инфраструктуры.

Семьи, участвующие в программе, будут получать ежемесячную выплату в размере 1500 долларов на оплату ухода за детьми, которые пойдут местным поставщикам таких услуг. Цель состоит в том, чтобы поощрить продолжение службы семейных военных с детьми в вооруженных силах.

Компании, в свою очередь, благодаря программе увеличат доход и расширят свой бизнес за счет включения в перечень клиентов семей военнослужащих.