В Германии предрекли новые торговые войны

Немецкий министр экономики Роберт Хабек предсказал новые торговые войны на фоне распада глобального мира. Об этом он заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Опасность очень высока. И это одна из осмысленных задач Давоса. Мы видим, что некоторые страны избрали изоляцию и силовую конфронтацию", - подчеркнул глава Минэкономики Германии. На форуме участникам предстоит решить, как реагировать на новые вызовы.

Хабек заявил, что у мирового сообщества не получится преодолеть какие-либо трудности, если оно будет придерживаться "политики России и Китая". Немецкий министр также выразил обеспокоенность тем, что глобальный мир, связанный с идеей основания некогда неолиберального мозгового центра в Давосе, распадается на частные и властные интересы.