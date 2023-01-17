Рост цен в Италии побил рекорд

По итогам прошедшего года инфляция в Италии разогналась до 8,1 процента, что стало рекордным уровнем с 1985 года. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (Istat) страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главным драйвером роста цен в 2022 году стало подорожание энергоносителей - в среднем их стоимость поднялась на 50,9 процента, в то время как в 2021 году прирост составил 14,1 процента. Кроме того, на такую динамику повлияли цены на продукты питания. При этом без учета роста цен на топливо годовая инфляция в стране достигла 4,1 процента (против 0,8 процента в 2021 году).

В целом темпы роста инфляции в Италии были высокими на протяжении всего года, однако в октябре рост цен резко ускорился, побив 38-летний рекорд. Тогда инфляция достигла 11,9 процента против 8,9 процента в сентябре. В последующие месяцы рост цен немного замедлился. Ведомство отмечает, что по итогам года инфляция оказала большее влияние на домохозяйства с низкой покупательной способностью.