Офис Зеленского принял отставку Алексея Арестовича
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Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексе Арестовича с должности советника. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, передает Day.Az.

"Офис президента принял отставку Арестовича с поста советника ОП, сообщил пресс-секретарь президента Никифоров", - говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.