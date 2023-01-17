https://news.day.az/world/1529270.html Офис Зеленского принял отставку Алексея Арестовича
Офис Зеленского принял отставку Алексея Арестовича
Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексе Арестовича с должности советника. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, передает Day.Az.
"Офис президента принял отставку Арестовича с поста советника ОП, сообщил пресс-секретарь президента Никифоров", - говорится в сообщении.
Других подробностей не приводится.
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