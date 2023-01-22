Британцы начали массово отказываться идти в армию

Британцы массово отказываются идти в армию из-за ситуации, сложившейся в Украине, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, число новобранцев в британской армии с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года составило 29,8 процента или 5090 человек. Издание отметило, что 2400 человек за год оставили службу. Число увольнений по сравнению с 2021-м выросло на 17 процентов.

"Особую тревогу вызывает резкое снижение числа мужчин и женщин, начавших базовую подготовку в армии, во флоте и в военно-воздушных силах", - пишет издание. Журналисты связали тенденцию с заявлениями командования о том, что Вооруженные силы (ВС) Великобритании станут слабее после передачи Украине такого количества военной техники.

Авторы отметили, что к 2025 году численность военных сократится до наименьшего размера со времен наполеоновских войн. Они предположили, что в армии будут состоять 73 тысяч солдат.