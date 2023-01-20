Во Франции считают, что Европа должна взаимодействовать с КНР в сфере торговли

Европа должна взаимодействовать с Китаем в торговой сфере, а не стремиться противостоять с ним, как это делают США. Такую оценку высказал министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в интервью агентству Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе, опубликованном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США хочет противостоять Китаю, мы хотим вовлекать Китай. Я глубоко убежден, что в мировой игре Китай должен участвовать, Китай не может быть исключен", - сказал министр.

Ле Мэр призвал смотреть на "реальное положение дел" в сфере отношений Китая и США. В частности, показатель торговли между сторонами "как никогда высок", несмотря на заявления Вашингтона о противостоянии КНР.

"Между заявлениями и реальностью есть разрыв. Давайте посмотрим на то, каковы наши интересы. Если мы хотим быть эффективны и успешны в борьбе с изменениями климата, то нужно, чтобы с нами был Китай. Если мы хотим процветания или больше торговли, что в интересах США и Европы, то нужно, чтобы Китай был с нами", - отметил глава Минфина Франции.

По его словам, Европа должна стать "третьей силой" между КНР и США. "И если мы хотим играть эту роль в XXI веке, то нам нужны наши собственные аккумуляторы для машин, наш водород и наши собственные полупроводники", - добавил министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что европейцам следует активизировать разработки "зеленых" технологий, в частности в сфере электромобилей и аккумуляторных батарей, водорода и сталелитейной промышленности.