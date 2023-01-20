В ФРГ закрыли компанию Gas for Europe

Германская компания Gas for Europe, которая была "дочкой" Nord Stream 2 AG, прекратила существование к 1 января 2023 года. Об этом сообщил в пятницу информационный портал t-online со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Gas for Europe была создана 26 января 2022 года в ходе процесса сертификации газопровода, которая так и не была завершена. Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии была обязана учредить дочернее предприятие в ФРГ, передать ему основной капитал германского сегмента. "Дочка" должна была стать независимым оператором участка газопровода в ФРГ в соответствии с законом страны и европейскими нормами.

Закрытие компании формально означает, что даже если бы "Северный поток - 2" был отремонтирован и отношения Запада и России были в нормальном состоянии, то сертификация все равно была бы невозможна с юридической точки зрения.