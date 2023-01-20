Сербия объявила об обнаружении крупного месторождения золота

Крупное месторождение золота обнаружено в Сербии. Об этом в пятницу заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Негре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Сербии нашли богатое месторождение золота, - отметила министр в Instagram. - Предварительные результаты технологических испытаний показывают, что возможно получение чистого золотосодержащего концентрата с общим коэффициентом использования золота более 93%, что в перспективе может иметь большое значение для экономики всей страны, особенно для восточной Сербии". Глава министерства подчеркнула, что проект находится на этапе анализа и необходимо провести дополнительные исследования для проверки объемов месторождения.