В Би-би-си сообщили, что корпорации не хватает средств на содержание ее всемирной службы

Британская вещательная корпорация (Би-би-си) не может на должном уровне финансировать свою всемирную службу, публикующую материалы и осуществляющую вещание на 42 языках. Как сообщает в пятницу газета The Times, об этом на встрече с представителями британского правительства заявил председатель совета управляющих Би-би-си Ричард Шарп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Финансовые сложности, которые испытывает Би-би-си, означают, что мы подошли к переломной точке. Необходимо найти правильное решение по финансированию, - сказал Шарп. - Я считаю, что для правительства есть все основания вновь рассмотреть вопрос о том, чтобы взять на себя финансирование Всемирной службы Би-би-си в это критическое для Великобритании и для демократии во всем мире время".

В 2014 году МИД королевства, до этого полностью обеспечивавший деньгами всемирную службу, переложил эту обязанность на Би-би-си и теперь лишь периодически выделяет дополнительное финансирование. Так, в 2021 году на эти нужды было направлено £94,4 млн. Однако, как подчеркнул Шарп, эти деньги покрывают не более четверти необходимого даже с учетом существенных сокращений, проведенных во всемирной службе в 2022 году.