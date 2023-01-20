В Италии зафиксировали более десяти случаев заражения вариантом коронавируса "кракен"

Итальянский Высший институт здоровья, подведомственный Минздраву и осуществляющий мониторинг за распространением вирусных и прочих заболеваний, сообщил в пятницу о 12 случаях заражения новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, который также известен как "кракен", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на 10 января распространенность омикрон-штамма коронавируса в Италии оценивается в 100%, при этом доминирует подвид BA.5 (86,3%).

Согласно данным мониторинга ведомства, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии снижается, показатель заполняемости реанимационных отделений в больницах также сократился с 3,1% до 2,3%. При этом ни один итальянский регион не относится к категории высокого риска по степени распространения вируса. За все время пандемии в Италии вызываемое коронавирусом заболевание перенесли более 25 млн человек.

По данным ученых, "кракен" не вызывает тяжелого течения заболевания, при этом он является самым заразным вариантом вируса за всю историю пандемии. Кроме того, отмечалось, что впоследствии он может стать доминирующим вариантом коронавируса.