Вучич предсказал Сербии нелегкие дни

Сербию в будущем ожидает много тяжелых решений и нелегких дней, считает сербский президент Александар Вучич. По его словам, на текущий момент он сделал все что мог для сохранения государства, которое возглавляет, передает Day.Az.

"Во всяком случае нас ждут нелегкие дни, много тяжелых решений. Люди должны знать, что здесь нет ни хороших, ни сладких разговоров. Единственное, что я могу сказать, что я действительно сделал все возможное, чтобы сохранить и защитить Сербию, что я еще хотя бы некоторое время буду делать", - цитирует слова Вучича ТАСС.

Соответствующее заявление президент Сербии сделал после встречи с представителями Евросоюза и США в Давосе. В частности, Вучич переговорил с заместителем помощника главы Госдепа по европейским и евразийским делам Габриэлем Эскобаром.